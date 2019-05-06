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Ветераны и волонтеры в День Победы станцуют в Волгограде под песню "Синий платочек"

В акции могут участвовать все желающие

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Синий платочек" впервые состоится в Волгограде 9 мая, в День Великой Победы. Под мелодию будут танцевать ветераны, волонтеры, члены танцевальных коллективов, военнослужащие. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Подобные танцевальные вечера накануне и в День Победы проходили в городских районах и раньше. Однако к всероссийскому танцевальному флэшмобу "Синий платочек" Волгоград присоединяется впервые", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Собеседник агентства отметила, что к акции, которая состоится на верхней террасе Набережной Волги, могут присоединиться все желающие. Участникам флэшмоба волонтеры раздадут 1 тыс. шейных синих платков.

"Синий платочек" споет волгоградская певица Александра Соловьева под аккомпанемент Волгоградского муниципального духового оркестра. Эта песня приобрела массовую известность в 1942 году, когда ее исполнила Клавдия Шульженко, мелодия сразу стала символом эпохи и веры в храбрость советских солдат.

Всего, по данным администрации города, 9 мая в Волгограде пройдут более 120 мероприятий, посвященных празднику Великой Победы. Это выставки, солдатские привалы, квест-игры, театрализованные постановки, спортивные эстафеты и многое другое. Самыми главными и масштабными станут военный парад на площади Павших борцов и шествие "Бессмертного полка" от площади Ленина на вершину Мамаева кургана.

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