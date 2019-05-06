Экипаж самолета после ЧП в Шереметьево получил отравление продуктами горения

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Командир корабля, второй пилот и бортпроводница, пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, у них отравление продуктами горения и шок, сказала в понедельник журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В институте Склифосовского находятся командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести, в основном связанное с отравлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией. Они требуют наблюдения и коррекции", - сказала она.

Скворцова добавила, что на данный момент в стационарах находятся девять пациентов, двое - женщина и мужчина - в тяжелом состоянии. Четверо пациентов находится в НИИ имени Вишневского, еще четверо - в институте Склифосовского, среди них женщина в возрасте 50 лет в тяжелом состоянии. Один пострадавший находится в ФМБА с острым инфарктом миокарда в состоянии средней тяжести.

Министр отметила, что за амбулаторной помощью обратились 13 человек, среди них - двое детей.

По ее словам, в связи с особенностями реакции организма, в том числе на стресс, состояние пострадавших требует наиболее пристального внимания в ближайшие несколько дней. "Самое главное сейчас - правильный режим вентиляции, не допустить бактериальных осложнений. Через 2-3 дня начинается период, связанный с достаточным количеством рисков", - сказала Скворцова.

Ранее директор НИИ им. Вишневского Амиран Ревишвили сообщил ТАСС, что женщина, пострадавшая в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево и находящаяся в центре в крайне тяжелом состоянии, пришла в сознание.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.