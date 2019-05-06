И.о. министра здравоохранения Пензенской области стала Оксана Чижова

ПЕНЗА, 6 мая. /ТАСС/. Оксана Чижова, занимавшая должность замминистра здравоохранения Пензенской области, назначена исполняющей обязанности главы регионального Минздрава. Об этом в понедельник сообщил губернатор Иван Белозерцев на совещании в областном правительстве.

"В связи с увольнением министра здравоохранения Владимира Викторовича Стрючкова исполнение обязанностей [министра] возложено на Чижову Оксану Викторовну", - сказал Белозерцев.

Обращаясь к Чижовой, глава региона призвал ее обратить особое внимание на работу по повышению доступности и качества медицинской помощи, а также на реализацию национального проекта "Здравоохранение".

Стрючков ранее покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

Чижова занимала пост замминистра здравоохранения Пензенской области с 2012 года.

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Пензенской области до 2024 года будет выделено более 9 млрд рублей. В частности, около 2 млрд рублей в 2019 году в регионе направят на борьбу с онкозаболеваниями.