Более 1000 дружинников помогут обеспечить порядок в Петербурге при праздновании Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. дружинников привлекут к обеспечению порядка и безопасности в Санкт-Петербурге в ходе торжеств по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник рассказал журналистам заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виталий Черкашин.

"Дружинники - это силы, которые дополнительно добровольно оказывают помощь в обеспечении безопасности. [В этом году] их будет более тысячи человек. Они будут ротироваться, основное количество их будет задействовано при проведении шествия "Бессмертного полка", - сказал Черкашин журналистам.

Также, отметил он, планируется увеличить по сравнению с прошлым годом количество задействованных в охране порядка сотрудников правоохранительных органов - до более 10 тыс.

Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 8 и 9 мая. 8 мая в 11:00 мск начнется траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены многие ленинградцы, погибшие в годы блокады. В 15:00 мск пройдет праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский".

Праздничная программа 9 мая откроется парадом на Дворцовой площади, в 14:30 по Невскому проспекту проедут ветераны войны в ретроавтомобилях, в 15:00 стартует шествие "Бессмертного полка", в котором, по оценкам властей, может принять участие более 1 млн человек.

Программа празднований завершится салютом, который будет дан 9 мая в 22:00 мск.