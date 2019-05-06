Колонна "Бессмертного полка" прошла по центральной набережной Брисбена

СИДНЕЙ, 6 мая. /Корреспондент ТАСС Анна Аркаева/. Более 70 человек приняли участие в торжественном шествии "Бессмертного полка" в Брисбене в понедельник. Как рассказала корреспонденту ТАСС по телефону организатор мероприятия Мария Плотникова, акция, посвященная предстоящему Дню Победы, стала традицией для русской общины города.

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Колонна "Бессмертного полка" проходит по центральной набережной столицы штата Квинсленд уже четвертый раз. По словам организаторов, каждый год торжественное шествие объединяет как живущих здесь граждан России, так и выходцев из бывших союзных республик и стран СНГ.

"Наша община здесь, в Брисбене, не слишком велика. По итогам переписи порядка 2 тыс. человек. Но ежегодно сама идея "Бессмертного полка" объединяет немало людей, прибывших из самых разных уголков мира", - сказала Плотникова.

В марше, прошедшем по улицам Брисбена, по сложившейся традиции приняла участие группа военно-исторических реконструкций "За Родину!", в состав которой входят только англоязычные австралийцы. Они возглавляли колонну в форме солдат Советской Армии, поднимая российский и австралийский стяги, знамя Победы и флаг "За Родину". За ними двигался основной состав марша: представители русскоязычной общины города, которые несли портреты своих отцов, матерей, бабушек и дедушек, ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

"Мы пришли сюда, чтобы почтить память всех участвовавших и погибших на этой войне, чтобы сохранить память о наших предках, заплативших огромную цену за будущее, которое сейчас есть у нас. Мы с гордостью несли портрет прадеда моего мужа", - рассказала по телефону участница шествия Людмила Шелудкова.

В штате Квинсленд шествие "Бессмертного полка" обычно совпадает с региональным праздником - Днем труда. Не стал исключением и 2019 год. Поэтому, как сообщила ТАСС координатор акции Наталья Наумова, "праздничное настроение окружало колонну соотечественников по всему пути". "Мы пели песни военных лет: "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы". Гуляющие по набережной австралийцы очень тепло принимали нас, улыбались, махали руками, снимали шествие на камеры телефонов", - добавила она.

История акции

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов.

Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Сидней присоединился к ней в 2013 году. С 2015-го шествия "Бессмертного полка" проходят также в Брисбене, с 2017 - в Мельбурне.