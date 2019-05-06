На церемонии в честь авиаполка "Нормандия-Неман" почтили память погибших в Шереметьево

"История "Нормандии-Неман" - один из самых славных и ярких примеров единения наших стран перед лицом общей опасности, союзничества между русскими и французами. Французские пилоты, прибывшие зимой 1942 года в СССР, в совершенно незнакомую им страну, воевали бок о бок с советскими летчиками. Они вместе приближали победу, 74-ю годовщину которой мы празднуем сегодня, - заявил посол России во Франции Алексей Мешков, выступая перед участниками церемонии. - Мы всегда будем помнить имена тех 42 французских летчиков, которые остались в нашей земле".

"У нас сегодня в России тоже горькое событие: более 40 человек погибли в авиакатастрофе. Поэтому я попросил бы объявить минуту молчания как тем героям, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу, так и тем, кто ушел безвременно вчера", - сказал он. После этого собравшиеся в тишине почтили память жертв трагедии.

Заявление главы российской дипмиссии прозвучало после церемонии возложения венков к монументу героям в парижском аэропорту Ле-Бурже. В ней приняли участие французские ветераны и потомки тех, кто служил в том самом авиаполку, а также российские ветераны, прилетевшие из Москвы.

О полке

"Нормандия-Неман" - французский истребительный авиаполк, воевавший во время Второй мировой войны на стороне СССР. Сформированный в декабре 1942 года в Иваново полк "Нормандия" принимал участие в Курской битве, Белорусской операции, разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии.

В 2006 году в парижском аэропорту Ле-Бурже был открыт монумент, посвященный героям полка. В церемонии приняли участие президенты двух стран Владимир Путин и Жак Ширак. Памятник, выполненный скульптором Владимиром Суровцевым, представляет собой две фигуры - французского летчика и советского авиамеханика, которые всматриваются в небо в ожидании возвращения товарища с боевого вылета.

Полк "Нормандия-Неман" и в наши дни остается в составе французской военной авиации. В его рядах служил французский космонавт Мишель Тонини. Он был направлен в легендарную авиачасть после окончания академии ВВС Франции.