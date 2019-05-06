Российские военные восстановили могилу ветерана Великой Отечественной войны в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Российские военные полицейские восстановили за свой счет могилу ветерана Великой Отечественной войны на православном кладбище в Душанбе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"На православном кладбище города Душанбе российские военные полицейские за свой счет восстановили могилу ветерана Великой Отечественной войны, прошедшего всю войну и вернувшегося живым, который позже умер в Душанбе, гвардии полковника Зыкина Ивана Андреевича", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с просьбой о помощи в поиске могилы отца обратилась к Министерству обороны РФ дочь полковника. "По словам самих военных полицейских, место захоронения участника Великой Отечественной войны находилось в крайне плачевном состоянии. Им удалось восстановить основание памятника, укрепить ограду и обновить надписи на мемориале. В церемонии открытия приняли участие российские военные полицейские, помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко и представители мемориальной группы "Память 201", - добавили в округе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.