Курские иконописцы передали написанную для монастыря в Сирии копию иконы XIII века

КУРСК, 6 мая. /ТАСС/. Иконописцы школы при Свято-Троицком храме Курска в понедельник передали представителям Россотрудничества копию поврежденной боевиками иконы XIII века с изображением священномучеников Сергия и Вакха для отправки в один из монастырей Сирии, передает корреспондент ТАСС. Копию одной из древнейших христианских святынь планируется доставить в Дамаск 13 мая.

В 2013 году боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" захватили сирийский город Маалюлю. В частности, был нанесен ущерб древней христианской церкви святых Сергия и Вакха - экстремисты похитили либо уничтожили ее иконы, в том числе написанный в XIII веке образ Сергия и Вакха, находившийся при входе в монастырский храм. В середине апреля 2014 года Маалюля была освобождена сирийской регулярной армией и ее союзными отрядами.

"Это одна из самых старых христианских икон, при монастыре есть церковь, и там службы ведутся до сих пор на арамейском языке. 13 мая мы ее [копию иконы] доставим в Сирию, и 15 мая будет торжественная передача в тот же монастырь, где она была 800 лет. Мы сами ее повезем, передадим церкви Сергия и Вакха", - отметила член экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяна Полоскова.

По словам Полосковой, иконописцы Курской области работали над копией утраченной иконы, опираясь на ранее сделанную фотографию. Оригинальный образ, как отметил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Александр, был написан в так называемом византийско-сирийском стиле, поэтому особых сложностей у иконописцев в воспроизведении не вызвал.

"Были моменты, когда что-то переделывали, дорабатывали. Я работал один, батюшка помогал, цвет, например, разрабатывать. Что-то мы привнесли и свое, придерживаясь, конечно, оригинального изображения", - добавил иконописец Станислав Проскурин. Ранее курские иконописцы отправили для одной из церквей Сирии икону Киево-Печерских святых.