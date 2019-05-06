СМИ: Папа Римский пригласил в Ватикан иерархов Украинской грекокатолической церкви

ВАТИКАН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск проведет в Ватикане 5-6 июля встречу с верховным архиепископом, членами Постоянного синода и митрополитами Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Как сообщает портал Vatican news, совещание будет посвящено вопросам оказания помощи населению Украины, "переживающей сложную и деликатную ситуацию".

Как указывается, тем самым понтифик желает выразить близость к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных регионах мира. "Кроме того, эта встреча будет еще одной возможностью для углубленного анализа жизни и нужд Украины с тем, чтобы определить, как Римско-католическая церковь и, в особенности, грекокатолическая церковь смогут содействовать поддержке страждущих и продвигать мир и, насколько это возможно, взаимопонимание католической церкви латинского обряда с другими церквами и христианскими общинами", - пишет Vatican news. Во встрече примут участие главы профильных департаментов римской курии.

В 2016 году Франциск объявлял сбор пожертвований во всех католических церквях Европы в пользу пострадавшего в ходе гражданского конфликта украинского населения. В результате благотворительной инициативы католики собрали €16 млн, которые пошли на гуманитарную помощь населению Донбасса. Показательно, что значительная часть этой помощи была оказана в Донецкой народной республике (ДНР), причем привез ее лично и передал местным властям папский нунций на Украине. Средства пошли на осуществление различных проектов местных благотворительных католических организаций по обеспечению лучших условий жизни и медицинского обслуживания нуждающегося населения.