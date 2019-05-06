В разных городах Италии прошла акция "Бессмертный полк"

РИМ, 6 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Риме прошло шествие "Бессмертного полка". Несколько десятков соотечественников с портретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, собрались перед одним из главных храмов итальянской столицы - Святой Богоматери великой (Санта-Мария-Маджоре).

Во время шествия прозвучали стихи и песни военных лет. Среди флагов превалировали красные стяги со звездой и серпом и молотом. Организатором шествия выступил официальный местный координационный комитет Межрегионального историко-патриотического общественного движения (МИПОД) "Бессмертный полк". Днем ранее еще одно римское шествие состоялось под стенами другой достопримечательности - замка Святого ангела.

Впервые "Бессмертный полк" прошел в городе Катания (о. Сицилия). По данным организаторов, в акции приняли участие почти 100 человек, собравшиеся из разных городов острова. Сигналом старта шествия вдоль морской набережной стал грянувший марш "День победы". Участники устроили символичный вечный огонь, к которому были возложены цветы.

Акцию поддержало генеральное консульство России в Палермо. Координатор МИПОД "Бессмертный полк" Елена Скобелева рассказала о проекте создания "Книги Памяти", в которой предполагается собрать истории фронтовиков, рассказанные их потомками. Планируется, что книгу издадут к 75-й годовщине Победы, которая будет отмечаться в следующем году.

"Бессмертный полк" в последние годы получил широкое распространение на Апеннинах. В 2019 году шествия запланированы еще в Генуе, Венеции, Болонье, Триесте, а в Бари, Больцано, Вероне, Неаполе, Милане они пройдут непосредственно 9 мая. Проведение "Бессмертного полка" активно поддерживается российскими дипломатическими представительствами. У российских дипломатов в Италии есть и собственная традиция - возлагать цветы к могилам советских солдат, погибших на Апеннинах. По данным Национальной ассоциации итальянских партизан (A.N.P.I), около 5 тыс. советских граждан, бежавших из нацистского плена, воевали в партизанских отрядах. Так, по традиции венки лягут к памятнику у братской могилы в городе Палестрина, под Римом, а также на монументальном кладбище "Стальено" в Генуе, где похоронен Герой Советского Союза и Италии Федор Полетаев.