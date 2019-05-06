Центральный ботанический сад КНДР отметил 60-летие со дня своего основания

ПХЕНЬЯН, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Центральный ботанический сад КНДР, расположенный у подножия горы Тэсон на одной из окраин Пхеньяна, отметил 60-летие со дня своего основания, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что за эти годы, согласно официальной статистике, пхеньянский дендрарий посетили более 10 млн человек. Ботанический сад, расположенный на огромной территории, считается одним из самых красивых и ухоженных мест Пхеньяна. Этот природный парк посещают как группы иностранных туристов, так и местные жители.

Пхеньянцы приходят сюда семьями с детьми, большими компаниями с друзьями и коллегами по работе, чтобы приготовить традиционное в Корее жареное мясо на углях и исполнить любимые песни под импровизированный аккомпанемент компактной музыкальной стереосистемы. В ботаническом саду проводят свадебные церемонию. Если посетить его в теплое время года, то даже в рабочий день здесь обязательно встретишь несколько молодых пар в национальных одеждах.

Корейская сосна и русские березы

Как сообщает ЦТАК, в центральном ботаническом саду КНДР изучены и распространены 36,9 млн растений, собранные в коллекцию из более чем 100 стран мира. За время двухчасовой прогулки здесь можно встретить корейскую сосну и рощицу из русских берез, побывать в яблоневом, вишневом, грушевом и абрикосовом саду, пройти по алее сирени, увидеть характерные для Кореи цветущие магнолии и жасмин, а также ядовитое растение волчеягодник смертельный.

Стоит отметить, что предупреждающей таблички для посетителей о том, что сиреневые цветки этого растения нельзя трогать руками, в пхеньянском дендрарии нет. Ядовитыми для человека являются листья, цветы и кора волчеягодника, при этом 10 мелких красных ягод, которые появятся на этом кустарнике осенью, смертельны для человека.

В многочисленных оранжереях дендрария выращиваются также цветы и экзотические растения. Например, только в центральном ботаническом саду жители КНДР могут посмотреть, как растут в природе бананы и ананасы. Две отдельные теплицы отведены цветам кимирсения и кимченирия.

Кимирсения - это особый сорт орхидеи фиолетового цвета, который был выведен в Индонезии и подарен в 1965 году президентом этой страны Сукарно основателю КНДР Ким Ир Сену во время его визита в Джакарту, а кимченирия является особым сортом красной бегонии, названным так в честь полководца народной республики Ким Чен Ира. Лидерам КНДР в ботаническом саду также посвящен отдельный участок, где выращиваются более 170 растений, которые были подарены им главами иностранных государств и партий, видными политическими, общественными и научными деятелями разных стран.

В центральном ботаническом саду также собирают в больших количествах лекарственные растения, выращивают различные сорта чая и производят сырье для парфюмерной промышленности, в частности, для производства корейского мыла и другой косметики.

Как резюмирует ЦТАК, центральный ботанический сад "является не только сокровищницей растительных ресурсов, но и местом культурного отдыха, который вносит вклад в духовную жизнь корейского народа и учащейся молодежи".