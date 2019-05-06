Три банка начали оформление единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и ВТБ начали прием заявлений от жителей города на оформление единой карты петербуржца, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

"В петербургских банках начинается прием заявлений от горожан на выпуск единой карты петербуржца. В настоящее время приоритетный проект правительства Санкт-Петербурга поддержали три банка, прошедшие квалификационный отбор и подписавшие двусторонние соглашения с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эмиссии и обслуживании карт. Прием заявлений от горожан на оформление единой карты петербуржца будет осуществляться в офисах Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка ВТБ", - говорится в сообщении

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее заработную плату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также на нее можно записать любой городской проездной билет. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир". "На старте проекта карта включает в себя четыре ключевых приложения: платежное, транспортное, идентификационное, а также электронную подпись", - уточняется в сообщении.

Для оформления карты следует лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Карта оформляется в течение двух недель.