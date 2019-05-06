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У Меган Маркл начались роды

По данным газеты Sun, роды проходят в Виндзоре
Меган Маркл AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Меган Маркл
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. У супруги британского принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл, ожидающей появления первенца, начались схватки. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По данным газеты Sun, роды проходят в Виндзоре. Название больницы, в которую доставили Маркл, не уточняется. Ранее решение пары не сообщать подобные детали были оценены экспертами, которые занимаются изучением королевской семьи, как отход от установленных традиций. Например, все дети принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин (Кейт Миддлтон) появились на свет в больнице святой Марии (Saint Mary Hospital) в районе Паддингтон.

15 октября прошлого года Кенсингтонский дворец информировал о том, что Маркл беременна и должна родить ребенка весной.

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Великобритания
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