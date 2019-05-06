Медведев 15 мая выступит на пленарном заседании юридического форума в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 мая выступит на пленарном заседании IX Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе пленарной сессии "Право как искусство", в котором примет участие председатель правительства, будут обсуждаться изменения в профессии юриста под влиянием высоких технологий, а также точки соприкосновения права и искусства.

На форум также приедут верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет, генеральный секретарь Гаагской конференции по международному частному праву Кристоф Бернаскони, директор по правам человека Совета Европы Кристоф Паурель. Кроме того, в этом мероприятии примут участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко, министр юстиции Александр Коновалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

По традиции Медведев вручит премию форума в области частного права. Как заявили в оргкомитете ПМЮФ, "фундаментальная по интеллектуальному уровню работ и авторитетности экспертного совета, беспрецедентная по размеру денежного вознаграждения эта премия призвана стать для международного юридического сообщества эквивалентом Нобелевской".

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на полях форума утром 15 мая представит книгу "Кодификация российского частного права 2019" под редакцией Дмитрия Медведева, посвященную совершенствованию кодифицированных актов и принятых на их основе нормативных документов, а также проблемам разграничения частноправового и публично-правового элементов в регулировании социальных отношений.

IX Петербургский международный юридический форум пройдет 14-18 мая 2019 года. Он учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал крупной мировой площадкой для эффективного диалога государства, представителей бизнеса и юридического сообщества. Как отметил глава Минюста Коновалов, "форум дает возможность не прерывать диалог в правовой сфере, укреплять взаимоотношения между странами в сфере юриспруденции".