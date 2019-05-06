Более 10 тыс. жителей Ивановской области получат медпомощь по проекту #ДоброВСело

ТАСС, 6 мая. Всероссийская акция #ДоброВСело охватит медицинской помощью около 10 тыс. жителей отдаленных районов Ивановской области. В проекте будут задействованы более 100 медицинских специалистов и волонтеров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Проект "#ДоброВСело" организован Минздравом России совместно с Росмолодежью и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" при поддержке 85 регионов с планируемым охватом более 1300 фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране. Он предполагает, что в течение полутора месяцев медработники и волонтеры будут посещать села и деревни и проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению.

"В рамках стартовавшего в регионе проекта #ДоброВСело, который продлится до октября текущего года, волонтеры-медики и профильные медицинские специалисты проведут профилактические и просветительские мероприятия в 41 населенном пункте Ивановской области. Медпомощью будет охвачено до 10 тыс. жителей региона. В акции задействуют более 100 медицинских специалистов и волонтеров", - рассказали в пресс-службе.

По информации департамента здравоохранения региона, волонтеры и медицинские работники уже посетили Качаловский, Милюковский и Пустошенский фельдшерско-акушерские пункты Шуйского района.

"В составе медицинских бригад проекта были задействованы терапевт, невролог, эндокринолог и другие специалисты. Волонтеры-медики организовали для граждан мастер-классы по здоровому образу жизни и оказанию первой помощи в быту, а также провели уборку территории и мелкий ремонт помещений ФАПов", - уточнили в ведомстве.