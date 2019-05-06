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Открытие форума "Таврида" состоится 12 мая в Судаке

Участников и зрителей мероприятия ожидают танцевальный флешмоб и салют

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" состоится в воскресенье, 12 мая, в Судаке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

В этом году форум проходит в пятый раз и носит название "Таврида 5.0". Открытие пройдет в формате праздничного концерта и презентации проекта.

"Мероприятие начнется с барабанного шоу на городской набережной, которое перейдет в открытие на центральной площади Судака. Зрителей и участников события ждут танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума "Таврида", а также хедлайнеров - ST и Гузель", - говорится в релизе.

В этом году проект "Таврида" пройдет в новом формате. Он "разросся до арт-кластера", в который теперь входят форум и фестиваль творческих комьюнити "Таврида - ARTRUSSIA", ведется строительство стационарного образовательного центра. Также проект сменил площадку: теперь он будет проводиться в бухте Капсель, а не на Бакальской косе, как прежде.

По словам руководителя проекта Сергея Першина, форум в этом году продлится с 11 мая (дата заезда) по 5 октября, тогда как в предыдущие годы он шел полтора месяца. "На 15 сменах мы соберем талантливых архитекторов, урбанистов, художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейкеров, комедиантов, поэтов и реперов, танцоров и хореографов, представителей народного творчества и уличного искусств и многих других - в общем, всех, кто является профессионалом арт-индустрии", - приводятся его слова в релизе.

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