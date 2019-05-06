В Пензенской области проверят жалобу на соцработника, бросившего подарок у дома ветерана

ПЕНЗА, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести проверку инцидента с работником органов соцзащиты, который бросил поздравительный набор у порога дома ветерана в городе Кузнецке. Соответствующее поручение глава региона дал в понедельник на совещании в правительстве Пензенской области.

Ранее Белозерцев дал поручение муниципальным властям организовать в регионе доставку поздравительных наборов для участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда.

"В мой адрес поступило обращение: "30 апреля пришел поздравить мою бабушку в Кузнецке сотрудник из соцзащиты, бросил у порога пакет с продуктами со словами: "Сами за пакетом могли прийти". Бабушке - 94 года, работник тыла". Расследование проведите в течение двух дней, мне лично доложите. Если он виноват, строго наказать вплоть до увольнения", - сказал Белозерцев, обращаясь к мэру Кузнецка Сергею Златогорскому.

По словам Златогорского, соцработник, о котором шла речь в обращении, "не способен на такие действия". "Было несколько случаев, когда не очень хорошо реагировали на подарки, но это в силу особенностей характера людей. У нас, наоборот, одни благодарности. С этой ситуацией мы разберемся", - сказал мэр Кузнецка.

Белозерцев призвал не подходить формально к поздравлению ветеранов в канун Дня Победы. "Поздравление - это повод, чтобы прийти к участникам войны и трудового фронта, это возможность встретиться с ними, узнать об их проблемах и постараться максимально их решить", - добавил он.