Останки 96 красноармейцев перезахоронили в братской могиле под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Рамонского района Воронежской области при помощи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле села Чистая Поляна останки 96 красноармейцев, которых в ходе "Вахты памяти" обнаружили члены поисковых отрядов. Имена трех красноармейцев удалось установить по сохранившимся медальонам, сообщила пресс-служба ЗВО.

"Торжественное перезахоронение останков красноармейцев, найденных в Рамонском районе Воронежской области в рамках "Вахты памяти" в конце 2018 - начале 2019 года, прошло в селе Чистая Поляна, где расположен мемориал павшим защитникам Родины. По сохранившимся медальонам удалось установить имена трех погибших - красноармеец Георгий Иванович Шерстнев, старшина Иван Иванович Апарин и сержант Иван Максимович Шапошников", - говорится в сообщении ЗВО.

По данным округа, благодаря сохранившемуся медальону установлено, что сержант Иван Максимович Шапошников родился в 1906 году, был призван в армию в 1941 году из Александровского района Ставропольского края, он умер от ран 14 июля 1942 года. "После того, как были установлены личности красноармейцев, по просьбе их родственников останки перезахоронили вместе с боевыми товарищами", - сообщили в ЗВО.

В братской могиле в селе Чистая Поляна захоронено более 2 тыс. красноармейцев, из них опознаны 60 человек.