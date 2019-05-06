Вологодские поисковики нашли останки 41 красноармейца в ходе экспедиции "Вороново-2019"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поисковики из Вологодской области в ходе экспедиции "Вороново-2019", проходящей в урочище Вороново Ленинградской области, обнаружили и подняли останки 41 бойца Красной Армии, погибшего в Великую Отечественную войну. Об этом рассказала ТАСС председатель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина.

"На сегодня обнаружен и поднят 41 боец Красной Армии, в работе еще 10 раскопов, останки человек шести-семи надеемся найти. Установлено пока одно имя, это летчик Григорий Абрамович Яровой, уроженец сибирского города Тайга нынешней Кемеровской области, найдены его родственники", - рассказала ТАСС руководитель поискового движения.

По ее словам, в понедельник поисковиков навестил губернатор Олег Кувшинников. Прямо из лагеря он позвонил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, договорились, что останки летчика Ярового будут торжественно преданы земле в день его гибели, 26 мая, на родине солдата, в Тайге. Делегация вологодских поисковиков примет участие в церемонии погребения.

Обнаружены также три смертных медальона, один из которых оказался заполнен. "Один пустой медальон оказался расколот, второй переделан в мундштук: после 1943 года, когда медальоны были отменены, солдат, видимо, решил, что мундштук ему важнее. Еще один смертный медальон оказался заполнен, прочитать его удастся в нашем офисе с помощью оборудования и компьютерных программ", - отметила Метелкина.

Заполненный медальон был найден в траншее, откуда поисковики достали еще несколько именных вещей. "Если мы прочитаем этот медальон, то по дальнейшим спискам однополчан этого человека сможем установить и тех людей, кому принадлежали именные вещи, очень на это надеемся. На одном котелке фамилия, на других есть инициалы, поэтому шанс есть", - рассказала Метелкина.

Кроме того, поисковики нашли три медали "За оборону Ленинграда", но награды не имели индивидуальных номеров, поэтому восстановить имена их владельцев невозможно. Экспедиция завершится 8 мая церемонией погребения останков бойцов.

Сохранить память

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, межрегиональная экспедиция несколько лет подряд проходит в Кировском районе Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях сражалась 286-я стрелковая Ленинградская Краснознаменная дивизия. Она формировалась в Череповце, Шексне, поэтому имеет неофициальное название "Вологодская". Бойцы дивизии пережили страшные месяцы войны осенью 1941 года на Ленинградском фронте, а затем освобождали Краков, участвовали в Выборгской, Нижне-Силезской и Берлинской операциях. Во время боев в районе урочища Вороново число погибших красноармейцев за сутки могло достигать 2,5 тыс. человек, отмечали поисковики ранее.

В этом году к поиску павших солдат присоединились 300 человек из 12 регионов России, а также гражданин Германии Иштван Гергеле, чьи предки воевали во Второй мировой войне на стороне Вермахта. Гергеле считает сохранение мира на Земле одной из главных целей своей жизни и второй год подряд участвует в поисковых экспедициях в Ленинградской области. Помимо раскопок в местах боев проводится большая мемориальная работа. В этом году поисковики установят 10 памятных знаков в местах гибели солдат и офицеров, чьи останки были обнаружены ранее. Одна такая памятная табличка в форме красной звезды с фамилией первого командира "Вологодской" дивизии, полковника Геннадия Соколова была установлена в понедельник. Уроженец Ярославской области Соколов принял командование в самое сложное время и погиб в начале войны - 11 сентября 1941 года. Останки комдива обнаружили лишь в мае 2011 года поисковики из Башкирии.

Тема сохранения памяти о прошедшей войне стала центральной в ходе телемоста, который в понедельник объединил лагерь поисковиков в Вороново со столицей Чехии. В Праге у памятника прославленному вологжанину, маршалу Советского Союза Ивану Коневу собрались участники военно-патриотической поездки, организованной Российским военно-историческим обществом в рамках проекта "Дороги памяти - дороги мира". В 2015 году чешские власти всерьез рассматривали проект сноса мемориала полководцу. Вологодский губернатор Олег Кувшинников направил тогда мэру Праги письмо, в котором еще раз подчеркнул исключительную важность монумента как символа стойкости и высокого патриотического духа. В итоге памятник было решено оставить на своем историческом месте.

"За годы проведения экспедиции найдено и с воинскими почестями похоронено почти 500 солдат и офицеров Красной Армии… Подвиг наших дедов и отцов навсегда будет жить в наших детях, внуках и правнуках", - привела пресс-служба слова Кувшинникова.