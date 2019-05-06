Власти Подмосковья подготовили гостиницы для родственников погибших при ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" подготовили номера в гостиницах для проживания родственников пострадавших и погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево. Всего планируется разместить 25 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Для родственников пострадавших и погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево Минтранс Московской области совместно с "Аэрофлотом" подготовили номера в гостиницах. В настоящее время мы разместили 13 человек. Сегодня ожидаем прибытие еще 12 человек", - приводятся в сообщении слова главы регионального министерства Алексея Гержика.

Он добавил, что для членов семей погибших и пострадавших организован трансфер, горячее питание и комфортные условия. В гостиницах круглосуточно находятся психологи и скорая помощь.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.