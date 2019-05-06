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В Татарстане в первый день Рамадана появился кол-центр по вопросам ислама

На линии работают шариатские специалисты

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Кол-центр для консультации населения по вопросам ислама начал свою работу в Татарстане в первый день месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

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"Это специально созданный многоканальный кол-центр для обработки обращений и консультации населения по религиозным вопросам. <…> На линии многоканального телефона работаю шариатские специалисты", - говорится в сообщении.

Кол-центр "Даруль-ифта" продолжит работу и после Рамадана, отметили в пресс-службе.

Рамадан - священный месяц для мусульман. В 2019 году он начался 6 мая и закончится 3 июня вечером. Рамадан - один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). Он считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран.

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