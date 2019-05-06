В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой, погибшей в бою в период Великой Отечественной войны и удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза, открыли в Санкт-Петербурге в понедельник. Как сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям, в официальной церемонии приняли участие посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров, генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Болат Иманбаев, а также двоюродные брат и сестра Алии и скульптор Едиге Рахмадиев.

"В городе-герое, который Алия безмерно любила, мы открыли памятник, свидетельствующий о ее героическом прошлом и благодарном настоящем. Посещая это величественное место каждый из нас будет видеть и чувствовать, как бесконечно дорога России дочь казахского народа, воспитанница Ленинграда", - приводят в пресс-службе комитета слова Тасмагамбетова.

Выступая на церемонии, спикер петербургского заксобрания отметил, что открытие монумента состоялось в преддверии Дня Победы, "который объединяет все народы Советского Союза". "Памятник великой дочери казахского народа, ленинградке Алие Молдагуловой, который мы сегодня открываем, станет еще одним символом нашей общей истории, братских отношений и согласия между нашими народами", - приводят слова Макарова в пресс-службе городского парламента.

Монумент установлен в сквере на улице Молдагуловой, расположенной между Большеохтинским и Среднеохтинским проспектами на правом берегу Невы. Он представляет собой трехметровую скульптурную композицию из бронзы, установленную на постаменте из розового гранита, который был добыт на Куртинском месторождении в Алматинской области. На нем выбиты имя и краткое описание ее подвига, а также размещена накладная звезда героя. Ранее сообщалось, что с инициативой установки памятника выступил культурно-деловой центр "Казахстан", обратившись осенью прошлого года в комитет по градостроительству и архитектуре; в декабре проект был одобрен архитектурным сообществом Петербурга.

Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в Казахстане. Осенью 1939 года в возрасте 14 лет она попала в один из ленинградских детских домов, вместе с другими воспитанниками ее вывезли из осажденного города в марте 1942 года. По окончании 7-го класса Вятской средней школы в октябре 1942 года Алия поступила в Рыбинский авиационный техникум, а еще через три месяца подала заявление в РККА с просьбой отправить ее на фронт. В мае 1943 года в Москве была создана Центральная женская школа снайперской подготовки, в которую Молдагулову определили в первый набор.

В годы сражений она служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии Второго Прибалтийского фронта. В ходе военных действий ей удалось обезвредить более 70 солдат и офицеров противника. 18-летняя Молдагулова погибла в январе 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции. 4 июня 1944 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.