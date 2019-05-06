В МЧС рассказали о снижении числа погибших на пожарах детей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Семь регионов России лидируют по количеству погибших в результате пожаров детей, среди них и Кемеровская область, где в марте 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 37 детей.

"С начала года, по оперативным данным, на территории РФ зарегистрировано снижение гибели несовершеннолетних на пожарах на 10,75% - со 186 до 166 детей. Вместе с тем наихудшая обстановка сложилась в Кемеровской области, где погибли 15 детей, в Хабаровском крае - 12, Челябинской области - 7, Республике Татарстан и Курганской области - по 6, в Башкирии и Красноярском крае - по пять несовершеннолетних", - сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Представитель министерства отметил, что МЧС России усиливает надзор за безопасностью детей в летний оздоровительный период. "Организован мониторинг исполнения органами власти всех уровней предложенных мероприятий по обеспечению безопасности в ходе летних каникул на всех объектах детского отдыха. Губернаторам Хабаровского края, Иркутской, Волгоградской, Кемеровской областей, Еврейской автономной области, временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан, губернатора Курганской области направлены письма по принятию эффективных мер по исправлению ситуации", - сообщили в МЧС.

Для снижения роста числа пожаров и уменьшения гибели детей от огня проведено более 940 тыс. рейдов в жилом секторе с привлечением представителей органов власти и организаций, они охватили около 3 млн. человек. Особое внимание уделялось многодетным и неблагополучным семьям, проживающим в ветхом и аварийном жилье.

"Результаты работы по предупреждению гибели несовершеннолетних на пожарах будут рассмотрены по итогам работы за первое полугодие 2019 года", - сказал представитель министерства.