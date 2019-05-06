Скачки в честь Дня возрождения карачаевского народа прошли в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии организовали массовые конноспортивные мероприятия, посвященные Дню возрождения карачаевского народа. Они прошли сегодня в Карачаевске в присутствии более 3,5 тыс. зрителей. Об этом в понедельник ТАСС рассказал заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Сегодня в северной части города прошли скачки, посвященные Дню возрождения карачаевского народа. Пришло более 3,5 тыс. зрителей. Главный заезд был на приз главы Карачаево-Черкесской Республики с классической дистанцией в 2,4 тыс. м", - сообщил Караев.

Согласно программе, состоялось семь заездов с участием 85 лошадей. На площадке одновременно прошел концерт с участием местных исполнителей и танцевальных коллективов. Для гостей прозвучали народные карачаевские песни о родных краях. А для развлечения маленьких зрителей были установлены детские аттракционы.

По словам Караева, администрация Карачаевского городского округа в этом году подготовила сюрприз - на выездной площадке общего питания гостей ожидало традиционное карачаевское блюдо - хычины. Всего на мероприятии приготовили более тысячи угощений. Победители и призеры состязаний были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными вознаграждениями.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.