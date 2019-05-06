В Мурманске могут создать мемориал в память о погибших в авиакатастрофе SSJ-100

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Мурманские власти намерены проработать вопрос создания постоянного мемориала в память о погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора области Андрей Чибис.

"Мы обсуждали это сегодня на заседании штаба и договорились, что эту инициативу проработаем. Здесь важно найти общественный консенсус, чтобы достойно и правильно увековечить память погибших", - сказал Чибис.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейса Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, из них 26 - жители Мурманской области, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.