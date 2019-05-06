Шойгу пообещал помочь семьям военных, погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево и пообещал помочь семьям летевших на нем военных. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 5 мая 2019 года. Минобороны России окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших в этом трагическом происшествии", - говорится в сообщении.

Также свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он отметил, что среди погибших пассажиров рейса SU-1492 Москва - Мурманск были военные и гражданские служащие Северного флота и члены их семей. Командование Северным флотом пообещало оказать всемерное содействие и помощь родственникам погибших и пострадавшим в результате трагедии.

"Утреннее совещание в штабе Северного флота началось с минуты молчания по погибшим в результате авиакатастрофы рейса SU-1492 Москва - Мурманск. Также в штабе флота в домовом Храме Святителя Николая Чудотворца прошла панихида по жертвам авиакатастрофы" - сообщили на флоте.