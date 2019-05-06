Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

ПЕНЗА, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что положения о школьной форме в 20 общеобразовательных организациях района не устанавливали прямой запрет на ношение учащимися в них религиозной одежды, в том числе хиджабов. В адрес директоров этих общеобразовательных организаций прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены", - отмечается в сообщении.

По итогам проверки 12 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в положении о школьной форме должен содержаться запрет на ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов.

"Действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования, не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность", - отмечается в сообщении.

Запрет на ношение хиджабов в российских школах

В марте 2013 года Ставропольский краевой суд отклонил иск нескольких родителей учеников, которые пытались оспорить утвержденные в регионе требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся. 10 июля 2013 года коллегия Верховного суда (ВС) РФ признала законным это решение.

В феврале 2015 года ВС РФ оставил без изменения решение Верховного суда Мордовии, который отказал в удовлетворении иска родителям учеников, которые пытались оспорить аналогичный запрет, установленный в республике.