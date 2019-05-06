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Расследование ЧП с SSJ-100

Найдены все родственники погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров отметил, что установить родственные связи в основном помогла горячая линия, организованная региональными спасателями

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Установлены родственники каждого из 41 погибшего в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщил журналистам в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

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"Установлены все родственники всех погибших", - сказал Чибис.

Начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров в свою очередь сообщил журналистам, что за сутки на горячую линию, организованную региональными спасателями, поступил 251 звонок.

"В основном, именно горячая линия помогла установить родственные связи между погибшими и их родственниками", - добавил Назаров.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичРасследование ЧП с SSJ-100
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