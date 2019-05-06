В Шотландии открыли мемориальный комплекс в честь подвига советских летчиков

ЛОНДОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Мемориальный комплекс в честь советских летчиков, погибших при крушении самолета 29 мая 1943 года, открылся в понедельник в деревне Фернан в графстве Перт в Центральной Шотландии. Торжественная церемония прошла на месте гибели пилотов.

На небольшом удалении от озера Лох-Тей установлен памятный камень, на котором высечены имена членов погибшего экипажа - командира, Героя Советского Союза Александра Груздина, бортрадиста Василия Дрямина и штурмана Александра Алексеева. В качестве символа вечной жизни и дружбы посажено ольховое дерево - "фернан" на древнекельтском языке.

"Церемония прошла замечательно, на ней присутствовали летчики-ветераны, жители Фернана и соседних деревень, российские дипломаты, представители местной власти", - рассказала корреспонденту ТАСС по телефону писатель Анна Белорусова. Она автор документальной повести о боевой истории Московской авиагруппы особого назначения, в состав которой входил ее дед, командир корабля Петр Колесников. Белорусова и выяснила правду о подвиге советского экипажа. Он был направлен в 1943 году в Шотландию с секретной союзнической миссией по перегонке в Москву самолетов Albemarle, которые были переданы СССР британским правительством.

Все три летчика похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Груздина в 2015 году был назван один из самолетов "Аэрофлота".

Подвиг летчиков

"Во время тренировочного полета машина сделалась неуправляемой. Из последних сил удерживая теряющий высоту обреченный самолет, экипаж направил его на безлюдный участок сразу за пределами деревни. При ударе о скалистую поверхность тяжелая машина взорвалась", - рассказала Белорусова, добавив, что "риск гибели людей из деревни был однозначный".

Представитель Ассоциации деревни Фернан Фиона Баллантайн в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказала, почему считает важным факт появления памятника подвигу советских летчиков. "Это был очень драматичный момент в истории нашей деревни. И хотя в нем никто из Фернана не погиб, этот инцидент стал такой же частью нашей истории, как и для родственников и потомков советских летчиков", - сообщила Баллантайн.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный консул России в Эдинбурге Андрей Прицепов, провост области Перт-энд-Кинросс Деннис Меллой и представитель королевы Великобритании генерал Мелвилл Джеймсон.

"Будучи российским генконсулом, я принял участие в открытии ряда табличек и памятных мест в Шотландии. Каждое из них по своему являлось ярким свидетельством того, что даже в самые мрачные моменты нашей истории наши страны стояли плечом к плечу. Я с воодушевлением смотрю на то, что еще один мемориал, напрямую связанный с Россией, установлен в Шотландии", - сказал Прицепов.

Ранее в понедельник он принял участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу, созданному в 2015 году к 70-летию Победы на аэродроме Эррол, где базировался советский отряд во время войны.