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Расследование ЧП с SSJ-100

"Московская весна A Cappella" уберет на 2 дня развлекательную часть из-за ЧП в Шереметьево

В течение ближайших двух дней на площадках фестиваля организуют только образовательную программу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Московская весна A Cappella", который проходит более чем на 50 площадках по всей столице с 1 по 12 мая, в течение ближайших двух дней будет работать по сокращенной программе без развлекательной части в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, унесшей жизни 41 человека. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

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"Сегодня работали все площадки, но все участники фестиваля изменили свой репертуар - отказались от веселых песен, на фестивальных площадках не работали карусели, не было организовано развлечений, только образовательная программа. В таком же режиме продолжим работу завтра и послезавтра", - сказал собеседник агентства.

Член жюри фестиваля, певица Варвара сообщила ТАСС, что 7 мая на концерте в рамках фестиваля "Московская весна" в парке "Зарядье" изменит программу своего выступления на более сдержанную. "Важно отметить, что сегодня команды не исполняли веселых песен. И завтра в рамках моего выступления в "Зарядье" репертуар будет изменен", - сказала она.

 

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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