Психологи будут работать в аэропорту Мурманска после катастрофы в Шереметьево две недели

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Психологи в аэропорту Мурманска продолжат оказывать помощь родственникам погибших и пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в течение полутора - двух недель. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления МЧС по Мурманской области Руслан Назаров.

"Мы будем пребывать [в аэропорту] до тех пор, пока не будет организовано сообщение из Мурманска и обратно в Москву, пока все люди (родственники погибших и пострадавших) не приедут в Москву, не поучаствуют в следственных мероприятиях. То же самое касается Мурманска. Мы планируем, что эта работа будет длиться в течение полутора - двух недель", - сказал он.

Назаров отметил, что в работе задействованы не только психологи МЧС России, но и специалисты из других организаций. По его словам, в психологической помощи в аэропорту нуждаются не только родственники погибших и пострадавших, но и пассажиры других рейсов, которые эмоционально воспринимают трагедию.

За последние сутки, как отметил Назаров, психологи оказали помощь шести гражданам, которые боятся летать самолетами после трагедии, и 18 родственникам погибших и пострадавших, которые находятся в аэропорту. "Мы готовы этих людей сопровождать. Это не значит, что мы им оказали помощь и отпустили, мы разработаем план сопровождения по прохождению многих факторов этих психологических травм", - отметил начальник главка МЧС.

Назаров также сообщил, что пока не все родственники погибших из Мурманской области смогли вылететь в Москву. "Нет, не все родственники в Москве. У нас имеется информация, что семьи восьми погибших людей находятся в Москве. Многие еще находятся в шоковом состоянии, поэтому те люди, которые не изъявят желание приехать в Москву, все следственные мероприятия будут проводиться здесь на месте сотрудниками Следственного комитета", - отметил руководитель регионального управления МЧС.