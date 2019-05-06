Выставка работ фотографа ТАСС Евгения Халдея в честь Дня Победы открылась в Австрии

ВЕНА, 6 мая. /ТАСС/. Первая зарубежная выставка фотографий военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997) "Евгений Халдей. Знамя Победы" открылась в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Вене. Экспозиция в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовлена государственным музейно-выставочным центром Росфото в рамках выставочного цикла "Великая Отечественная война глазами военных корреспондентов".

Творчество Евгения Халдея неотделимо от истории Второй мировой войны. С 1939 года он работал корреспондентом "Фотохроники ТАСС". По его фотографиям страна судила о всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал. Фотограф в своих работах смог передать героизм и мужество обыкновенного человека на войне, радость побед и боль поражений, человеческие потери.

"Сегодняшняя выставка имеет особое значение. Это первая зарубежная выставка такого подбора фотографий, проводимая по линии Росфото и Россотрудничества. Избрание нашей площадки для проведения такой первой выставки дает нам стимул для отстаивания исторической правды на всех других площадках", - заявил директор РЦНК в Австрии Дмитрий Соколов.

Генеральный директор государственного музейно-выставочного центра Росфото Захар Коловский во время церемонии открытия отметил: "Мы можем с гордостью сказать, что это один из лучших фотографических проектов, посвященных Великой Отечественной войне, потому что автор этих фотографий был не только знаменитым фотокорреспондентом и бесстрашным человеком, но еще и очень хорошим художником. И поэтому его работы заняли правильное и очень достойное место в истории фотографии. Этот проект первый раз демонстрируется за рубежом".

Экспозиция включает более 50 работ фотожурналиста. Сама выставка продлится до 21 мая. Выставочный проект "Евгений Халдей. Знамя Победы" впервые был показан в Росфото в год 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Выставка также демонстрировалась в Смоленском государственном музее-заповеднике и в Томском областном художественном музее.

Ефим (Евгений) Ананьевич Халдей - советский фотограф, военный фотокорреспондент. С 1939 года он работал корреспондентом ТАСС. В наши дни работы Евгения Халдея, автора самых известных снимков времен Великой Отечественной войны, являются классикой советской фотожурналистики, они вошли в коллекции самых известных музеев и фотогалерей мира. А его снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" вошел по версии журнала Time в топ-100 самых выдающихся фотографий, созданных с начала существования фотоискусства.

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