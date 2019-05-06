В Геленджике перезахоронили останки героев Великой Отечественной войны

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Останки восьми солдат Великой Отечественной войны, которые были обнаружены поисковиками, перезахоронили на Аллее Героев в Геленджике, сообщается на сайте администрации города.

"Найти останки и установить имена восьми героев удалось благодаря работе поисковиков. Капитан Дмитрий Зотов, старший лейтенант Евгений Иноземцев, младший сержант Николай Колесников, гвардии сержант Семен Коротков, сержант Николай Костров, гвардии старшина Анатолий Куликов, краснофлотец Никифор Симонов. Установить личность восьмого военнослужащего не удалось, однако известно, что погибшие были летчиками", - говорится в сообщении.

Церемония погребения останков воинов прошла на Аллее Героев, созданной на территории кладбища в селе Марьина Роща. "Формирование нового архитектурного комплекса началось несколько месяцев назад. Уже сегодня эта идея воплощена в жизнь. Здесь будут увековечены имена участников войны, погибших в боях за Родину, ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда", - уточняется в сообщении.