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Жители Севастополя несут сирень и зажигают свечи в память о погибших при ЧП в Шереметьево

В акции принимают участие жители города, политические и общественные деятели

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Жители Севастополя в понедельник приносят букеты сирени и зажигают свечи около знака Мурманска на Аллее городов-героев в память о погибших при авиакатастрофе в Шереметьево, унесшей жизни более 40 человек, передает корреспондент ТАСС.

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Вечером в понедельник жители Севастополя начали приносить к знаку Мурманска букеты цветов - обернутые траурными лентами гвоздики, сирень. Некоторые букеты кладут на постамент, часть - ставят в воду. Среди цветов стоят зажженные свечи, также на аллею принесли мягкие игрушки.

По данным пресс-службы городского правительства, в акции принимают участие неравнодушные жители Севастополя, политические и общественные деятели - "люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям".

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