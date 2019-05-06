Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов и страниц, якобы связанных с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Социальные сети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и групп, через которые якобы "осуществлялись скоординированные акции" в отношении Украины. Как утверждается в сообщении главы департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшера, размещенном в понедельник на информационном сайте Facebook, речь идет о двух "не связанных друг с другом операциях, исходящих из России, в которых использовалась одна и та же тактика".

Как отметил Глейшер, через эти эти каналы "распространялись местные и политические новости по таким темам, как военный конфликт на Востоке Украины, политика России, политические новости Европы, политика на Украине и гражданская война в Сирии". "Из-за многочисленных нарушений мы уже удалили много аккаунтов, которые открывали лица, стоящие за этой операцией, - заявил Глейшер. - Некоторые из прекращенных нами действий имели отношение к аккаунтам, которые мы закрывали ранее".

В качестве примера материалов, подвергшихся удалению, приводится пост с анонимным комментарием на высказывания главы украинского МИД Павла Климкина об украинско-российских отношениях, а также пост под заголовком "В МИД РФ обвинили ВСУ в умышленном нападении на российских журналистов под Донецком".

Удаленные аккаунты и страницы были найдены "в ходе продолжающихся внутренних расследований предполагаемых скоординированных действий, имеющих отношение к России", - указывается в сообщении. Информация о предпринятых мерах "передана в правоохранительные органы, политикам и партнерам по бизнесу".