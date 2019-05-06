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День Победы - 2019

Власти Грузии призвали организаторов "Бессмертного полка" не использовать символику СССР

За использование коммунистической и фашисткой символики может грозить штраф в $370

ТБИЛИСИ, 6 мая. /ТАСС/. Служба Госбезопасности Грузии (СГБ) разослала предупредительные письма, призывая не использовать советскую символику организаторов акции "Бессмертный полк", которую планируется провести в Тбилиси 9 мая. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе СГБ.

"Всем организациям [устраивающим "Бессмертный полк"] были разосланы письма с предупреждением не использовать запрещенную законом советскую, коммунистическую и тоталитарную символику. В противном случае против них будут предприняты меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении.

В Грузии с 2011 года действует закон "Хартия свободы", согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и фашисткой символики. Нарушение закона влечет за собой предупреждение, а повторное игнорирование - штраф в размере 1 тыс. лари (порядка $370).

Руководитель организации "Бессмертный полк Грузии" Гулбаат Рцхиладзе на прошлой неделе в интервью ТАСС заявил, что собирается устроить шествие от подъема, который ведет к Черепашьему озеру, на проспекте Чавчавадзе до входа в парк Ваке.

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ГрузияДень Победы - 2019
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