Освобождаемых по УДО могут обязать возмещать затраты государства на адвокатов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать освобождаемых условно-досрочно заключенных возмещать затраты на адвокатов по назначению. В случае утверждения новые правила будут также распространяться на подсудимых, которым назначается условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, установив обязанность возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, в том числе на оплату труда адвокатов, в качестве обязательного условия при назначении судом наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно, а также при условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Возмещение затрат на юридическую помощь

Предполагается, что изменения в УК РФ уточнят "обязанность осужденного по возмещению процессуальных издержек по уголовному делу, в том числе сумм, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда". Согласно пояснительной записке, в том случае, если осужденный не исполнит указанную обязанность, суд "может принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, или продлить испытательный срок, либо не применить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания".

При этом уточняется, что все предлагаемые изменения касаются только тех издержек, которые взысканы с осужденного вступившим в силу приговором суда. "В этой связи реализация предусмотренных законопроектом положений не может повлечь ухудшения положения осужденных", - подчеркнули в правительстве.

Кроме того, в кабмине добавили, что в соответствии с действующей статьей УПК расходы на адвокатов "не взыскиваются с осужденного в случае выявления его имущественной несостоятельности". Таким образом, изменения "не создадут дискриминационного различия между осужденными по имущественному признаку", подчеркивается в пояснении к законопроекту.

Справка об издержках

Вместе с тем в правительстве предлагают судам указывать в числе процессуальных издержек, которые взыскиваются с осужденного, ту сумму, которая выплачивается участвовавшему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда адвокату.

Кроме того, законопроектом предполагается уточнить, что к обвинительному заключению, обвинительному акту должна прилагаться справка, в том числе о процессуальных издержках, "включая отдельно суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда".

Цель законопроекта

Как отметили в кабмине, такая мера "позволит максимально возмещать расходы федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению". Отмечается, что изменения в законодательстве направлены на "на повышение гарантий реализации предусмотренного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи".