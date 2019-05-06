Сотни жителей Мурманска пришли на траурный митинг по погибшим при трагедии в Шереметьево

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Мурманска пришли на митинг, чтобы почтить память жителей региона, погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, где 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Траурное мероприятие состоялось вечером в понедельник у памятника жертвам интервенции в центре города, передает корреспондент ТАСС.

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Еще со вчерашнего дня у памятника образовался стихийный мемориал, посвященный жертвам катастрофы - в понедельник, несмотря на рабочий день, жители города несли к нему цветы, свечи и детские игрушки. К вечеру цветов оказалось столько, что они практически скрыли табличку, на которой написан номер рейса разбившегося самолета Москва - Мурманск SU1492 и дата трагического события. Многих из жителей города, приносивших цветы к мемориалу и вечером пришедших на митинг, авиакатастрофа не коснулась лично, однако они восприняли гибель земляков как общую трагедию. "Мурманск - 300 тыс. человек, многие друг друга знают, поэтому потеря очень тяжелая. Я сама очень часто летаю, и потеря страшная, и насколько страшно теперь в принципе идти в аэропорт", - рассказала ТАСС жительница Мурманска Елизавета, которая пришла на митинг, держа в руках плакат "05.05.2019. Скорбим". Она также добавила, что среди погибших в авиакатастрофе был ее знакомый. "Мы хотим поддержать его семью и всех, кто потерял своих родных", - отметила собеседница агентства.

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Вместе с горожанами на митинге - и официальные лица. В их числе командующий Северным флотом Николай Евменов, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, представители региональных властей, а также врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. "Тяжело говорить в этот момент. Это страшное горе для всех нас", - сказал он в ходе мероприятия, после чего предложил вспомнить жителей региона, которые погибли в авиакатастрофе. В ходе митинга митрополит прочитал молитву и обратился к собравшимся. "Всем нам необходима поддержка сейчас, которая будет говорить о нашем единстве в этом горе. Но более всего нам необходима молитва. Мы должны помолиться о тех, кого уже нет с нами, о тех, кто так трагически и мученически покинул этот мир", - сказал священник. Он также добавил, что сразу после митинга вылетает в Шереметьево, чтобы быть вместе с родственниками погибших. Траур в Мурманске Накануне в Мурманской области был объявлен траур, и в городе с утра ощущается его атмосфера: на административных зданиях приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Большой экран на Пяти Углах, главной площади Мурманска, вместо привычной рекламы весь день показывает одну и ту же картинку: изображение горящей свечи и надпись с номером рейса. Если бы не случилась трагедия, на нем в город должны были прилететь более 70 человек.

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Авиакатастрофа в Шереметьево для жителей Мурманска стала темой № 1. На автобусных остановках, в кафе, в очередях и в магазинах - почти повсеместно люди обсуждают трагедию. "Родные беспокоятся, да и самой лететь сегодня сюда было очень волнительно. Я летаю в Мурманск из Санкт-Петербурга очень часто и всегда отношусь к этому спокойно, а сегодня вот всю дорогу думала о тех, для кого такой же обычный перелет стал последним", - поделилась с ТАСС пассажирка одного из рейсов в мурманском аэропорту. Память о земляках По данным местных властей, из 26 погибших жителей Мурманска 10 проживали в областном центре, а остальные были уроженцами других населенных пунктов, где авиакатастрофу также восприняли как личную трагедию и организовали стихийные мемориалы. Как сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Оленегорска Олег Самарский, двое погибших были военнослужащими. "Вчера в аэропорту Шереметьево в результате страшной трагедии внезапно оборвалась жизнь 41 человека, в том числе и детей. Среди погибших были двое военнослужащих из Оленегорска-2: Ганзинев Алексей Юрьевич и Гультайчук Алексей Сергеевич. Совсем еще молодые ребята. Мы переживаем и скорбим вместе с близкими и семьями, потерявших своих родных. Это страшная утрата и большое горе для всех нас", - написал он.