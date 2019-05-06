Фонд Кадырова раздаст 30 тыс. продуктовых наборов для жителей Чечни по случаю Рамадана

ГРОЗНЫЙ, 6 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел 30 тыс. продуктовых наборов для раздачи малоимущим жителям Чечни по случаю священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"По решению дорогой мамы, президента Фонда Аймани Несиевны, малоимущим жителям идет раздача 30 тыс. продуктовых наборов. В них традиционно мясо птицы, мед, сахар, мука и рис. Чтобы успеть к вечернему разговению, сотрудники фонда и администраций районов начали работу с раннего утра", - написал Кадыров, добавив, что подобные акции будут проводиться в течение всего месяца.

Рамадан (тюрк. Рамазан) - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время Рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году он начался 6 мая и закончится 3 июня вечером.