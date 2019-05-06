Три яхты встретят лодку Федора Конюхова 9 мая у мыса Горн

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Три яхты выйдут во вторник из аргентинского порта Ушуая, чтобы взять на буксир весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова, завершающего первый этап одиночного кругосветного путешествия. Ожидается, что встреча на меридиане мыса Горн состоится 9 мая, говорится в дневнике экспедиции, предоставленном ТАСС ее организатором - старшим сыном Конюхова Оскаром.

"Утром 7 мая три яхты: Australis (Австралия), Sarah Vorverk (Голландия) и Lady Mary (Россия) с представителями штаба проекта <...> выходят из порта Ушуая в пролив Бигль, курсом на мыс Горн", - говорится в дневнике.

"Ориентировочное время пересечения меридиана мыса Горн - вторая половина дня 9 мая. Далее начнется процедура взятия лодки на буксир, и, учитывая шестиметровые волны и ветер 60-70 км/ч, это сложная и опасная задача", - отмечается в записях.

Путешественнику предстоит преодолеть еще 170 морских миль (273 км) до места встречи в экстремальных условиях. "Погода очень сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада, только там падение - минута, а здесь - недели и месяцы. Океан рвет, в воздухе стоит соленая пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, главное, чтобы выдержала удары волн", - приводятся в дневнике слова Конюхова.

"Жесткий получается подход к мысу Горн, одно радует - ветер почти попутный, несет вдоль берега, а не в берег", - говорит путешественник.

Как отмечает организатор экспедиции, если не удастся взять на буксир уже поврежденную штормом лодку 9 мая, операцию придется отложить на несколько суток, так как 10 мая, как ожидается, погода ухудшится до ураганной и есть риск, что лодку Федора Конюхова начнет сносить на юг, в сторону Антарктиды.

Экспедиция Конюхова

Федор Конюхов стартовал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: до мыса Горн, от мыса Горн до мыса Люин в Австралии и от мыса Люин до Данидина. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Лодка "АКРОС", на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.