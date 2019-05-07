Посольство РФ прокомментировало открытие в США монумента обвиняемому в участии в Холокосте

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфусу Раманаускасу открыт 4 мая в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в понедельник.

"В пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса открыт монумент в честь некоего Адольфуса Раманаускаса, обвиняемого в причастности к Холокосту. Единственной организацией в США, которая протестовала, был Центр имени Визенталя. Этот голос не был услышан ни американскими властями, ни так называемыми правозащитными организациями, ни многочисленными фондами изучения Восточной Европы", - сообщило диппредставительство.

"Особый цинизм акции состоял в том, что по времени она практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, прошла накануне Дня Победы союзных войск в Европе. Призываем официальный Вашингтон образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки. Если еще не поздно", - подчеркнули в российском посольстве.

"Фальсификация истории Второй мировой войны имеет вполне практическую цель - обелить профашистский "Фронт литовских активистов", который еще до вступления в Литву немецких войск в 1941 году начал казни и грабежи евреев и поляков", - отмечается в заявлении.