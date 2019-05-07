В аэропорту на Камчатке обнаружили 800 кг нелегальной красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур обнаружили в служебной машине аэропорта в поселке Оссора на Камчатке почти 800 кг нелегальной красной икры, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Оперативники обнаружили деликатес в салоне служебной машины на территории местного аэропорта в поселке Оссора федерального казенного предприятия "Аэропорты Камчатки". В автомобиле находилось около 790 кг лососевой икры", - сообщили в пресс-службе управления.

Там пояснили, что документов, подтверждающих законность происхождения продукции, водитель предоставить не смог. "Икра изъята и помещена на ответственное хранение. Ведется проверка", - сообщили в ФСБ.

Минимальная стоимость икры, по ценам камчатского рынка, превышает 1,5 млн рублей.

"Это вторая партия лососевой икры, изъятая за последние две недели в Оссоре. Ранее в подвале продуктового магазина в поселке сотрудники ФСБ во взаимодействии с пограничниками и полицейскими обнаружили свыше 5 т деликатеса неизвестного происхождения", - отметили в управлении.

На Камчатке лососи идут на нерест с мая по октябрь. Браконьеры в период путины заготавливают деликатес в отдаленных районах края, чтобы в зимние месяцы или весной вывезти его для продажи в Петропавловск-Камчатский и регионы России.