Спасатели предупредили о сильном ветре в Забайкалье

ЧИТА, 7 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за прогнозируемого в регионе ветра с порывами до 24 м/с. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.

В апреле из-за степных пожаров в крае пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Природные пожары в регионе продолжаются - по состоянию на вторник в Забайкалье горят около 31,3 тысячи га леса. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.

"Штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что 7-8 мая по территории Забайкальского края сохранится сильный ветер с порывами 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном гидрометцентре предупредили, что 7-9 мая чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Приаргунском районе Забайкалья.