Эксперт: каждый двадцатый житель России болен астмой

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Распространенность заболевания астмой наравне с аллергией с каждым десятилетием увеличивается в разы - по статистике, каждый двадцатый житель России имеет эту болезнь. Об этом рассказала ТАСС заведующая отделением бронхиальной астмы Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Оксана Курбачева во Всемирный день борьбы с астмой 7 мая.

"Распространенность ее [астмы] растет с каждым десятилетием многократно. Как вся аллергия каждое десятилетие фактически удваивается в мире, так и астма примерно увеличивается в распространенности. Если перед вами сидит, например, 20 человек в аудитории - один из них обязательно с астмой", - рассказала она.

Причин возникновения заболевания существует множество. Однако, по словам Курбачевой, чаще всего встречается неаллергическая астма и аллергическая, возбудителем которой может стать пыльца растений, пыль, плесень и другие. У 2/3 взрослого населения аллергия является главной причиной возникновения бронхиальной астмы. Кроме того, не менее важными являются факторы, которые могут усугубить болезнь: инфекция, ожирение, непереносимость аспирина и других неастероидных противовоспалительных препаратов.

"Самый распространенный симптом астмы - удушье. Отдышка с затрудненным выдохом, которая чаще всего проявляется в виде свистящего дыхания. Если у человека есть удушье, у него есть отдышка, чувство стеснения в груди и невозможности дышать и затруднен выдох - вот это основные признаки", - рассказала аллерголог, добавив, что еще одним из главных признаков также может быть кашель.

В случае появления симптомов Курбачева рекомендует сразу обращаться к врачу для уточнения диагноза и назначения необходимых лекарств. "Чаще всего это ингаляторы - очень хороший современный способ лечения. Но ингаляторы - это способ доставки лекарства. Это лечение, которое напрямую попадает в бронхи", - пояснила она.

В целом распространенность астмы по всему миру, и в России в частности, на сегодняшний день составляет около 7% от всего взрослого населения, у детей - до 10%. "За последние 40 лет появились такие хорошие лекарства, которые позволяют лечить астму так, что человек живет и чувствует себя, ничем не отличаясь от здорового. Благодаря этому и смертность существенно снизилась, радикально по сравнению с тем, что было в 1970-е годы. Сейчас смертность от астмы - это нелеченные случаи или неправильно леченные случаи", - отметила Курбачева.

День борьбы с астмой

Всемирный день борьбы с астмой проводится ежегодно в первый вторник мая более чем в 80 странах в рамках Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы. Впервые Международный день борьбы с астмой прошел в 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне. Целью его организации было привлечение внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также повышение информированности населения о заболевании, путях его лечения.