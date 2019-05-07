Пострадавшим при пожаре в Красногорске на Сахалине выплатили более 42 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Сахалинские власти потратили из областного бюджета 42,3 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в результате пожара в селе Красногорске. Об этом во вторник сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Касьянова на очередном заседании областной думы.

"Из резервного фонда (в областном бюджете) по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко было выделено на помощь пострадавшим 42,3 млн рублей: по 10 тыс. рублей на приобретение средств первой необходимости и дополнительно по 300 тыс. рублей на человека", - сообщила глава ведомства.

По словам Касьяновой, денежные средства из муниципального бюджета Томаринского района получили уже 28 человек, остальные получат выплаты после обработки документов.

Пожар произошел 3 мая, он уничтожил восемь жилых домов. Всего без жилья остались 34 человека, в том числе четверо детей. Идет процесс восстановления документов погорельцев. В Томаринском районе и Южно-Сахалинске открыты пункты приема помощи.

6 мая пострадавшие начали получать единовременные выплаты: 40 тыс. рублей из муниципального бюджета, еще 10 тыс. рублей - из областного. Четверым красногорцам, которые признаны малоимущими, выплатят еще по 50 тыс. рублей. Кроме этого, каждый потерявший жилье погорелец получит 300 тыс. рублей из областного бюджета. Сейчас решается вопрос с жильем для пострадавших, восемь из 20 необходимых квартир уже найдены, недостающие будут выкупаться на вторичном рынке.