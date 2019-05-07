ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году

ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно. На достижение этой цели направлена разработанная организацией 12-летняя стратегия. Женевская штаб-квартира ВОЗ опубликовала 6 мая основные тезисы этой программы, официальный старт которой будет дан на 72-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (20 - 28 мая).

По оценкам ВОЗ, более 5,8 млрд жителей Земли подвергаются риску змеиных укусов. В среднем ежедневно от них страдают 7400 человек и для примерно 220 - 380 из них укусы змей заканчиваются летальным исходом. Число пострадавших достигает ежегодно от 1,8 млн до 2,7 млн, а умерших - от 81 тыс. до 138 тыс. Особенно острая ситуация сложилась в странах Азии, где происходит до 2 млн случаев поражения змеиным ядом в год, а также в Африке, где ежегодно в лечении нуждаются от 435 тыс. до 580 тыс. человек. Ядовитые укусы могут вызывать паралич, приводить к остановке дыхания и нарушению свертываемости крови. Наиболее подвержены опасности жители сельских районов и дети.

Как считают в ВОЗ, во многих тропических и субтропических странах змеиные укусы являются "забытой проблемой общественного здравоохранения". В организации подчеркивают, что главная задача новой стратегии ВОЗ состоит в улучшении медицинской помощи с тем, чтобы "число смертей и случаев инвалидности сократилось на 50% до 2030 года".

Намечены четыре главных направления работы: повышение роли местных общин в информировании жителей об опасности змеиных укусов, улучшение доступа населения к эффективному лечению, укрепление системы здравоохранения, развитие глобального сотрудничества в решении проблемы поражения змеиным ядом. В 2019 - 2020 годах стратегия будет протестирована в 10-12 странах, где ситуация особенно остра, на эти цели ВОЗ планирует направить около $9 млн. На втором этапе, в 2021 - 2024 годах, в программу будут включены еще 35-40 государств, и на ее осуществление будет выделено около $45,5 млн. На третьем этапе (2025 - 2030 годы) стратегия охватит все без исключения страны, где змеиные укусы являются проблемой для здравоохранения. Эта стратегия, как подчеркивает ВОЗ, "будет регулярно пересматриваться и адаптироваться, чтобы отвечать потребностям стран".