Фестиваль "Мировые балетные каникулы" впервые пройдет в Москве с 31 мая по 2 июня

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выступления звезд мирового балета, занятия на свежем воздухе, а также мастер-класс от народного артиста РФ Николая Цискаридзе будут организованы для гостей фестиваля "Мировые балетные каникулы", который впервые пройдет в Москве с 31 мая по 2 июня. Об этом сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"С 31 мая по 2 июня в Москве на ВДНХ впервые пройдет фестиваль "Мировые балетные каникулы". В программе - выступления звезд мирового балета, увлекательные творческие мастер-классы для взрослых и детей. А самым ярким событием станет открытый урок балета от Николая Цискаридзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в мастер-классе, который состоится 1 июня в 19:00, примут звезды российских и зарубежных балетных трупп. Позаниматься смогут и гости фестиваля возрастом от 10 лет с опытом занятий классической хореографией от одного года.

"Тысячи и тысячи людей занимаются балетом для души, на любительском уровне - после работы, на выходных, в свободное время. Балет сегодня очень востребован, пользуется невероятным спросом. Поэтому у меня и родилась идея провести в Москве открытый балетный урок, в котором, стоя у станка, смогут принять участие любители с самым разным уровнем подготовки", - приводятся в сообщении слова Цискаридзе.

Он отметил, что специально для фестиваля будет создан балетный станок длиной 1,3 км. Станок и главная сцена расположатся между павильоном № 1 и фонтаном "Дружба народов". А Центральную аллею ВДНХ украсят 3D-фигуры, изображающие танцовщиков "Русских сезонов" Сергея Дягилева.