Отловленных в Приморье тигрят научили охотиться и скоро выпустят в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Тигры Павлик и Елена, находящиеся в центре реабилитации в Приморском каре, научились охотиться и избегать человека и готовы к выпуску в дикую природу. Как сообщает во вторник пресс-служба Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра ("Центр Амурский тигр"). 14-15 мая их планируется выпустить на территории Амурской области.

Двух тигрят изъяли из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, которая повадилась охотиться за собаками в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях её же безопасности. Сама тигрица, по оценке специалистов, не имела шанса вернуться в естественную среду обитания, поэтому ее направили в зоопарк. Зато ее потомство показало хорошие результаты в обучении жизни в дикой природе.

"С [тиграми] Павликом и Еленой мы работали больше года, готовили их к самостоятельной жизни в дикой природе. Сегодня можно сказать, что оба тигра прекрасно охотятся, без труда добывают взрослых оленей и кабанов. Радует и их реакция на человека - во всех тестах они показывают ярко выраженную реакцию избегания человека", - приводит пресс-служба слова директора Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктора Кузьменко.

Уточняется, что выпуск животных состоится ориентировочно 14-15 мая на юге Амурской области. При выборе места эксперты ориентировались на пригодность угодий для обитания тигров, наличие в достаточном количестве копытных животных, низкую плотность тигров и антропогенный фактор. Помимо этого, анализировалась готовность местного населения,охотников, туристов, фермеров к добрососедским отношениям с тигром.

Перед выпуском животных обездвижат и проведут контрольное ветеринарное обследование. После этого на них наденут ошейники с GPS-модулем и погрузят в клетку, в которой доставят до места выпуска. По приезду на место специалисты поместят спящих хищников во временный вольер, оставят пищу с водой и покинут территорию. Проснувшись, тигры проведут в вольере около недели, после чего вольер откроется дистанционно, и звери смогут отправиться искать свое место в дикой природе.