Полиция Якутии наградила школьника, задержавшего подозреваемого в грабеже

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. МВД по Республике Саха (Якутия) наградило ученика 11-ого класса, который задержал и удерживал до приезда полиции подозреваемого в грабеже и нанесении побоев школьнице. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба министерства.

По данным полиции, на территории школы № 31 Якутска неизвестный напал на ученицу, нанес ей свыше 10 ударов и похитил сумку. Свидетелем этого происшествия стал старшеклассник Филипп Кириллин. Он догнал пытавшегося скрыться мужчину и задержал его.

"Министром внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майором полиции Владимиром Прокопенко за проявленную бдительность и оказание содействия в раскрытии преступления по горячим следам ученику 11-ого класса Филиппу Кириллину вручены благодарность ведомства и наградные наручные часы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение на школьницу произошло 4 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.