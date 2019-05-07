Улицу в Лос-Анджелесе переименовали в бульвар Барака Обамы

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Бульвар имени президента Барака Обамы появился на карте Лос-Анджелеса. Синий щит с новым названием на улице в юго-западной части мегаполиса, которая ранее называлась Родео-роуд, торжественно открыл мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"Открывая бульвар имени Обамы, мы тем самым признаем тот вклад, который он внес в развитие нашего города и страны", - подчеркнул Гарсетти в Twitter.

Инициативу по переименованию улицы протяженностью 5,6 км в честь 44-го президента США выдвинул член муниципалитета Лос-Анджелеса Херб Вессон. Он аргументировал свое предложение тем, что в феврале 2007 года на территории примыкающего к этой улице парка Барак Обама, добивавшийся в то время выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии на выборах 2008 года, организовал многолюдный митинг. Как напомнил Вессон, в том году Обама стал первым в истории страны темнокожим кандидатом в президенты от крупной политической партии. Муниципалитет Лос-Анджелеса одобрил предложение о переименовании в августе прошлого года.

Район бывшей Родео-роуд населен преимущественно афро-американцами. Эта улица примыкает к проспекту имени Мартина Лютера Кинга. Кроме того в этой части города есть улицы, названные в честь таких президентов США, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс.

Согласно существующей в США традиции, городские улицы называют по существовавшим на них строениям или объектам (Windmill Road - Мельничная улица), по именам президентов США (чаще всего - улица имени Джорджа Вашингтона), в память о местных знаменитостях, а также по названиям деревьев (Elmtree Road - улица Вязов), или просто обозначают числительным. По данным Национальной лиги городов США (National League of Cities), чаще всего в американских городах встречается "Вторая улица" (Second Street), их насчитывается по всей стране 10866. Это связано с тем, что "первую" улицу обычно называют Main Street (Главная) или Broadway. В новых районах девелоперы, как правило, дают название по расположенному поблизости торговому центру или крупному бизнесу, например, Променад-драйв или Коммершл Уэй.

Изменения устоявшегося названия улиц случаются крайне редко, поскольку всем жителям улицы, а также владельцам расположенных на ней предприятий приходится вносить изменения в документы, менять адреса в рекламных плакатах и визитных карточках.